Keşan'daki denetimlerde 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Keşan'da şüphe üzerine durdurulan araçta 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan'da şüphe üzerine durdurulan araçta 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli O.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
???????
?
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar