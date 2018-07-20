Keşan'daki Çed Toplantısı Ertelendi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde yapılması planlanan ÇED toplantısı ertelendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi ile ilgili ÇED yönetmeliği kapsamında "Halkın Katılımı Toplantısı" için vatandaşlar köy kahvesinde bir araya geldi.

CHP Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, toplantının yoğun katılımlı olması ve vatandaşların kahveye sığmayacağını belirterek, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül'den, toplantının ertelenmesini istedi.

Toplantıya katılan vatandaşlar projeye tepki gösterdi ve çeşitli sloganlar attı.

Milletvekilleri ve il müdürünün görüşmesinin ardından toplantının ertelenmesine karar verildi.

Bu arada jandarma ekipleri de toplantı alanında güvenliği sağladı.