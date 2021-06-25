Keşan'da yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile onlara yardım eden 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile onlara yardım eden 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı istihbaratı üzerine Edirne Terörle Mücadele Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gelibolu-Keşan kara yolunda 2 otomobili durdurdu.

Araçlarda yakalanan M.K. ile K.T. silahlı terör örgütüne üye oldukları, S.Ç, Ö.O. ve E.T. ise insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel