Keşan'da Yılın İlk Ayçiçeği Satıldı

Keşan ilçesinde bu yılki ilk hasattan alınan ayçiçeği Keşan Ticaret Borsası'nda kilogramı 2 lira 70 kuruştan satıldı.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, borsada yaptığı konuşmada, ekonomi ile ilgili verilen kirli bilgilerden uzak durulması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve ilgili kuruluşlar ekonomi ile ilgili tüm önlemleri alıyorlar." dedi

Kaymaz, hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Nazım Yıldırır ve Caner Demir'in ayçiçeği 2 lira 70 kuruştan satıldı.