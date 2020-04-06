Keşan'da yerleşim yerleri arası toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu
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Nuri Özder, Edirne, Keşan, Güncel

Keşan'da yerleşim yerleri arası toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu

Edirne'nin Keşan ilçesinden yerleşim yerlerine toplu ulaşımın 15 gün süreyle durdurulduğu bildirildi.

06.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:18
Keşan'da yerleşim yerleri arası toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu

Edirne'nin Keşan ilçesinden yerleşim yerlerine toplu ulaşımın 15 gün süreyle durdurulduğu bildirildi.

Keşan İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Kaymakam Nuri Özder başkanlığında kaymakamlıkta olağanüstü toplandı.

Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçedeki hareketliliğin daha aza indirilmesi amacıyla bir dizi tedbir kararı alındı.

Toplu ulaşım hareketliliğinin 15 gün süreyle kısıtlanmasına yönelik alınan kararlar şöyle:

"15 gün süre ile toplumsal hareketliliğin en aza indirilmesi için; doktor raporu ile tedavi olmak zorunda olanlar, 1. derece yakını vefat edenler, 1. derecede ağır hastası olanlar, üretim yapan işyerlerinde 20-65 yaş arası çalışanlar, tarımsal amaçlı üretim, ticaret ve faaliyet yapanlar hariç olmak üzere toplu taşıma araçlarında; (belde ve köylerden ilçe merkezine, beldeler ve köyler arasında, Keşan'a komşu ilçeler arasında, Keşan'dan Edirne il merkezine) yapılacak olan toplu ulaşım, pazar alışverişinin (salı, çarşamba ve perşembe semt pazarları) olduğu günler haricinde 15 gün süreyle durdurulmuştur."

Kaynak: AA

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