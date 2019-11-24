Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
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Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı

Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırıEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel yayın yapan bir gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi.

24.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:49
Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı

'da yerel gazeteye silahlı saldırı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel yayın yapan bir gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Keşan'da yerel olarak faaliyet gösteren bir gazetenin ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 7 el ateş açıldı. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan ofisin camları silahlı saldırı sonrası kırılırken, eşyalar da zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, bürodaki ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri de incelemeye alındı. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
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