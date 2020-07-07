Keşan'da yeni otobüs terminali inşa edilecek Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye yeni şehirlerarası otobüs terminali yapılacağını bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye yeni şehirlerarası otobüs terminali yapılacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafıyla Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Helvacıoğlu, çözüm önerileriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Helvacıoğlu, mevcut terminalin yetersiz kaldığını ve ihtiyaçlara göre modern bir terminal tasarlanacağını belirtti.

Yeni terminal projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Terminalimize gelen misafirlerimizi Keşan'da evinde gibi olduğunu hissettirmeliyiz. Keşan'ımızın gelişimine paralel yeni bir terminale ihtiyaç var. Bunu alanda görev yapan işletmelerimizle birlikte günün koşullarına ve ihtiyaçlara göre tasarlayacak şehrimize güzel bir projeyi daha kazandıracağız.

Terminalimiz Keşan'ımızın aydınlık yüzü olacak."

Kaynak: AA