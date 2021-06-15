Keşan'da yeni mahsul arpa Keşan Ticaret Borsasında kilogramı 6,20 liradan işlem gördü
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Keşan'da yeni mahsul arpa Keşan Ticaret Borsasında kilogramı 6,20 liradan işlem gördü

Keşan'da yeni mahsul arpa Keşan Ticaret Borsasında kilogramı 6,20 liradan işlem gördü
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde yeni mahsul arpanın kilogramı borsada 6,20 liradan işlem gördü.

Keşan ilçesinde yeni mahsul arpanın kilogramı borsada 6,20 liradan işlem gördü.

Keşan Ticaret Borsasındaki salon satışında, çiftçi İhsan Demirbaş'ın getirdiği 800 kilogram arpa kilogramı 6,20 liradan Habil Ataman tarafından satın alındı.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, arpa satışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin güzel bir haber vererek, besicilerin yem hammaddesi yönünden mağdur etmeyeceklerini açıkladığını ifade etti.

TMO'nun geçen yıl arpa ağırlıklı bir destek verdiğini dile getiren Kaymaz. "Hayvancılarımızı bir nebze de olsa mutlu etti. 2021 yılı tarım sezonun tüm üreticilere, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Demirbaş'a Keşan Ticaret Borsası tarafından plaket ve 50 litrelik mazot fişi, Keşan Ziraat Odası tarafından çeyrek altın, 326 Sayılı Keşan Tarım Kredi Kooperatifi tarafından da bor ve yaprak gübresi hediye edildi.

Keşan'da yeni mahsul arpa Keşan Ticaret Borsasında kilogramı 6,20 liradan işlem gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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