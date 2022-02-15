Keşan'da yayalara yol vermeyen sürücüler denetlendi
AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaya geçidi uygulaması yaptı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaya geçidi uygulaması yaptı.
Alparslan Türkeş Meydanı'nda bulunan yaya geçidinde, yayalara yol vermeyen sürücüler, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ile tespit edildi.
Uygulamada, kurallara uymayan 4 aracın plakasına toplamda 3 bin 552 TL idari para cezası kesildi.
AA / İlker Gürel - Güncel