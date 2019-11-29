Keşan'da yayalara yol vermeyen araçlara ceza uygulandı
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Keşan'da yayalara yol vermeyen araçlara ceza uygulandı

Keşan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kameralı denetimlerde, yayalara yol vermeyen araçlara ceza uygulandı.

29.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:32
Keşan'da yayalara yol vermeyen araçlara ceza uygulandı

tarafından yapılan kameralı denetimlerde, yayalara yol vermeyen araçlara ceza uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Meydanı'nda yaya geçitlerinde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile uygulama yaptı.

Uygulamada, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünü yayalara vermeyen 9 araca 4 bin 392 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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