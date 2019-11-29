Keşan'da yayalara yol vermeyen araçlara ceza uygulandı
Keşan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kameralı denetimlerde, yayalara yol vermeyen araçlara ceza uygulandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kameralı denetimlerde, yayalara yol vermeyen araçlara ceza uygulandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Tekel Meydanı'nda yaya geçitlerinde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile uygulama yaptı.
Uygulamada, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünü yayalara vermeyen 9 araca 4 bin 392 TL cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.