Keşan'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
Keşan ilçesinde, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Keşan ilçesinde, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öncülüğünde, yaya geçitlerinde durdurulan araçların sürücülerine Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan el broşürlerini dağıttı.
Ellerindeki dövizlerle yaya geçitlerine dikkat çeken öğrencilerin yer aldığı etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da katıldı.