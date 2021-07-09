Keşan'da yaralı doğan yavrusu tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan'da yaralı doğan yavrusu tedaviye alındı

Keşan'da yaralı doğan yavrusu tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde aracın çarptığı doğan yavrusu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Keşan ilçesinde aracın çarptığı doğan yavrusu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

İlçe merkezinde bir doğan yavrusu, aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralı kuşu Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne götürdü.

Doğan, tedavi için Edirne DKMP Keşan Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Yavru kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Bekir Pakdemirli
Magazin Burak Özçivit Melisa Döngel Selin Şekerci Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keşan'da yaralı doğan yavrusu tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 08:48:23. #1.16#

title