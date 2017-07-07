Keşan'da Yangın Helikopteri İzmir'deki Görevini Tamamladı

Keşan ilçesinde, her yıl orman yangınlarına müdahale amacıyla konuşlanan yangın söndürme helikopteri bu yıl da göreve başladı.



Yangın söndürme helikopteri, İzmir'deki büyük orman yangınında görev aldıktan sonra Yerlisu Köyü mevkindeki Korudağ Orman Yangın Müdahale ekibinin bulunduğu alanda konuşlanırken, bu tarihten itibaren olası yangına müdahale için hazır bekletiliyor.



Helikopterin, bölgede olabilecek bir yangına müdahale etmek için her yıl olduğu gibi yeniden konuşlanırken, pilotlar ile birlikte hazır durumda bekleyen helikopterin 2,5 ton su alma kapasitesi sahip olduğu öğrenildi.