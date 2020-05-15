Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Keşan'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
15.05.2020 21:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:02

Keşan'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada, ilçede farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı iddiasıyla Ö.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda K.C.K da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö.D, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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