Keşan'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
19.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:00
Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, parmak izlerinden hareket ederek belirlediği hırsızlık zanlıları E.G. ve M.Z.'yi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA