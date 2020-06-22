Keşan'da yağmur ve dolu; suya kapılan köpeği vatandaşlar kurtardı
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Keşan'da yağmur ve dolu; suya kapılan köpeği vatandaşlar kurtardı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Keşan'da yağmur ve dolu; suya kapılan köpeği vatandaşlar kurtardı
22.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:18

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde üzerinde yağmur sularına kapılan bir sokak köpeği, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Hava sıcaklığının 26 derece olduğu Keşan'da, sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlük çekti.

İspat Cami Mahallesi'ndeki Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nde belediye tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarında kullanılan malzemeler ise yağmur sularıyla birlikte İstiklal Caddesi'ne sürüklendi. Yola saçılan kum ve mıcır nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Malzemeler iş makineleriyle yol kenarına çekildi.SUYA KAPILAN KÖPEK KURTARILDI

Cadde üzerinde yağmur sularına kapılan bir sokak köpeği ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bitkin düşen köpeği kaldırıma çeken vatandaşlar, durumu Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Belediye ekipleri ise vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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