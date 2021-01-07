Keşan'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Keşan'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

07.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:28
Keşan'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Keşan ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi Mehmet Engin'in cenazesi, askeri törenle defnedildi.

Keşan ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi Mehmet Engin'in cenazesi, askeri törenle defnedildi.

Kore gazisi Engin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Kurtuluş Özkaya Camisi'ne getirildi. Engin'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Töreninin ardından Engin'in tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede vefat eden gaziler için Gazi Kabristanlığı hazırladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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