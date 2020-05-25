Keşan'da vatandaşlar, sokakta çalınan oyun havalarına balkonlarından eşlik etti Keşan ilçesinde, vatandaşların evlerinde sıkılmamaları için sokakta oyun havaları çalındı.

Keşan ilçesinde, vatandaşların evlerinde sıkılmamaları için sokakta oyun havaları çalındı.

Keşan Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde olan vatandaşlar için etkinlik düzenlendi.

Boş sokaklarda araçtan yapılan yayında oyun havaları çalındı. Vatandaşlar, halk oyunu öğreticisinin gösterdiği hareketlere evlerinin pencere, balkon ve bahçelerinde oynayarak eşlik etti.

Etkinlikte bazı vatandaşların istek şarkıları da çalındı.

Kaynak: AA