Keşan'da uyuşturucu tacirlerine darbe Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcıları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.T. ve G.U.'nin evlerine operasyon düzenledi. İkametlerinde yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada satışa hazır 66,33 gram esrar, 107,94 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edinildiği düşünülen 12 bin 440 TL nakit para ile uyuşturucu paketlemede kullanılan kitap yaprakları ve kilit poşet ele geçirildi. Polis, şüphelilerden uyuşturucu temin eden 18 kişi hakkında da 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan' adli işlem yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. ve G.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA