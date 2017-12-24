Keşan'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 5 Gözaltı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, özel hareket polislerinin de katılımıyla Yenimescit ile Cumhuriyet mahallesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 338.4 gram bonzai, 330 ecstacy hap, 117.79 gram toz esrar, satışa hazır 36 fişek toz esrar, 1 fişek kubar esrar, 1 fişek bonzai, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve 26 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.



- Edirne