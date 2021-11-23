Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zati Yörüker Caddesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Yapılan aramada, 82 gram esrar ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet