Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

27.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:56
Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ilçesinde yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla U.U'nın Yayla köyündeki evine operasyon düzenledi.

Aramada, 40 kök Hint keneviri ve kenevir üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi, U.U. gözaltına alındı.

U.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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