Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla U.U'nın Yayla köyündeki evine operasyon düzenledi.
Aramada, 40 kök Hint keneviri ve kenevir üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi, U.U. gözaltına alındı.
U.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.