Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada sonunda uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla E.T ve G.U'yu yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, satışa hazırlanmış 55.8 gram esrar ile 96,39 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA