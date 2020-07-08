Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen R.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, poşet içerisinde bir miktar bonzai ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA