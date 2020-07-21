Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
21.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:33
Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yenimescit Mahallesi Kireç Sokak'ta park halindeki araçta arama yapan mahalle bekçileri, 24,57 gram bonzai ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
E.A. ve B.İ. hakkında ise "Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA