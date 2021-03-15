Keşan'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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Keşan'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

15.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:47
Keşan'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Keşan'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

N.D'nin Büyük Cami Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 18 gram ve 17 ayrı paket bonzai uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1300 lira para ele geçirildi.

N.D, G.T. ve B.D, gözaltına alındı.

Zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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