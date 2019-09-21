Keşan'da uyuşturucu operasyonu
Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, 16 Temmuz'da Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'taki bir eve düzenlenen operasyonda, duvar içerisine gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.
Ekipler, olayla ilgili şüpheli F.Ç.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.