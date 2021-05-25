Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi
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Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 42 kilitli poşet içerisinde 16,68 gram eroin, bir fişekte 3,28 gram bonzai, bir poşette 74,92 gram bonzai ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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