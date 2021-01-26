Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi
26.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:09
Keşan ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, rutin kontroller esnasında şüphelilerin üzerlerinde arama gerçekleştirdi.
Aramalarda 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler H.A, S.Ç ve B.A, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar