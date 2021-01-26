Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi
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Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi

26.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:05
Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi

Keşan ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Keşan ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli S.O'nun evinde yaptığı aramada 27 fişek halinde 12 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan S.O.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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