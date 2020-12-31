Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi
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Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi

31.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:32
Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi

Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddiaları üzerine bazı şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Aramada 7 gram sentetik uyuşturucu ve 4,4 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.E, E.G ve S.G, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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