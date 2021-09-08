Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde bir evin klozetinde uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan ilçesinde bir evin klozetinde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli İ.D'ye ait eve arama yapmak için gitti.

Ekiplerin eve girdiğini fark eden İ.D'nin eşi Ş.D, içinde uyuşturucu bulunan poşeti klozete atarak sifonu çekti.

Durumu fark eden ekiplerin giderden çıkardığı poşette bir miktar eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ş.D. gözaltına alındı, eşi İ.D'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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