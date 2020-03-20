Keşan'da uyarılar dikkate alınmayınca, banklar kaldırıldı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıtanın uyarılarına rağmen vatandaşların meydanda oturmaları üzerine banklar belediye ekiplerince sökülerek, kaldırıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıtanın uyarılarına rağmen vatandaşların meydanda oturmaları üzerine banklar belediye ekiplerince sökülerek, kaldırıldı. Banklardan kaldırılan yaşlıların bu kez de park duvarlarına oturdukları görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından Keşan'da belediye önlemlerini arttırdı. Özellikle yaşlı vatandaşlar, zabıtanın tüm uyarılarına karşın Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankları kullanmaya devam edince, belediye harekete geçti. Ekipler, bankları söküp, kaldırdı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, önlem olarak parklardaki bankları kaldırdıklarını belirterek, "Çünkü yaşlılarımız oturuyorlar. Evde kal, diyoruz. Ciddi bir şekilde önlemler almalıyız. İşin farkına, ciddiyetine varalım. Tedbir almazsak daha olumsuz sonuçlar gelme ihtimali çok yüksek. Tedbir almazsak sonuçlar ağar olabilir. Eve girince herkes üstünü başını balkona çıkarsın. Herkes havalandırma odası olarak balkonunu değerlendirsin. Eşyalarını balkona koysun, elini, yüzünü yıkasın, sonra evinin diğer işlerine başlasın" dedi.'PAZAR YERİNDE TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'Şehirdeki halk pazarının yarın kontrollü şekilde kurulacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Esnafımız da kendi önemlerini alacak. Tek dileğimiz vatandaşın pazar yerinde sosyal mesafeyi koruması. Pazaryerine çıkacak vatandaşlarımızın sosyal mesafe bırakarak alışveriş yapmasını istiyoruz. Kalabalık yerlere girmemelerini istiyoruz. Mecburen Pazar yerini açıyoruz. Pazarcımız kendi önlemini alacak. Eldivenini, maskesini takacak. Tezgahlar arası mesafeyi de koruyacak. Yarın pazar kurulunca hep beraber tabloyu göreceğiz. Pazar yerinde tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.'HALKIMIZ ÇOK DUYARSIZ'Kanser ve KOAH hastalığı nedeniyle çarşıya maske ve eldiven takarak çıkan Hüsniye Ergin (55), "halkımız çok duyarsız. 'Bana bir şey olmaz' diyor, çıkıyor. Bu konuda bilinçsiz miyiz, canımızın kıymetini mi bilmiyoruz?" dedi.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı. Polis ekipleri, cami çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA