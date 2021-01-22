Keşan'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Keşan'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

22.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:48
Keşan'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Keşan ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Keşan ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.C. idaresindeki 22 FC 496 plakalı traktör, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında, S.K'nın kullandığı 10 AAT 390 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile yanındaki K.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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