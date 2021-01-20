Son dakika haberleri! Keşan'da trafoda çıkan yangın nedeniyle enerji kesintisi yaşandı
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Son dakika haberleri! Keşan'da trafoda çıkan yangın nedeniyle enerji kesintisi yaşandı

20.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:19

Son dakika haberler: Keşan ilçesindeki bir trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Keşan ilçesindeki bir trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'ndeki trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, GAZDAŞ ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale edilebilmesi için mahallenin büyük bölümünün elektrikleri kesildi. Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından mahalleye yeniden elektrik verildi.

Son dakika haberleri! Keşan'da trafoda çıkan yangın nedeniyle enerji kesintisi yaşandı
Son dakika haberleri! Keşan'da trafoda çıkan yangın nedeniyle enerji kesintisi yaşandı
Son dakika haberleri! Keşan'da trafoda çıkan yangın nedeniyle enerji kesintisi yaşandı
Son dakika haberleri! Keşan'da trafoda çıkan yangın nedeniyle enerji kesintisi yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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