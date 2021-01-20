Son dakika haberleri! Keşan'da trafoda çıkan yangın nedeniyle enerji kesintisi yaşandı

Keşan ilçesindeki bir trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'ndeki trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, GAZDAŞ ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale edilebilmesi için mahallenin büyük bölümünün elektrikleri kesildi. Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından mahalleye yeniden elektrik verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel