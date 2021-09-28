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Keşan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Keşan istikametinden Gelibolu'ya giden Y.A idaresindeki 17 RL 476 plakalı otomobil, Yerlisu köyü kavşağında su oluğuna çarptı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A (53) yaralandı.

Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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