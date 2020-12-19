Son dakika... Keşan'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
19.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:19
Son dakika haberine göre Keşan ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Keşan ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, A.E.D. idaresindeki 35 ANF 105 plakalı hafif ticari araç, Alaattin Sokak'tan çıkış yapan N.D'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İki araçta da hasarın meydana geldiği kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel