Keşan'da trafik kazası: 1 yaralı
Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
07.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:42
Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.R.H. idaresindeki 34 DG 4805 plakalı kamyonet, Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada kamyonet içerisinde sıkışan sürücü A.R.H, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.
A.R.H, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA