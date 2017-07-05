Keşan'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı

Keşan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Keşan'dan İpsala istikametine gitmekte olan Fatih Yılmazer'in (31) kullandığı 25 LZ 125 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.



Kazada yaralanan sürücü Yılmazer, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Motosiklet kazası



Keşan'daki motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bolayır Caddesi'nden Sanayi Kavşağı yönüne gitmekte alan Tayfun Çiner'in (23) kullandığı 22 RB 962 plakalı motosiklet, Büyük Cami Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada yaralanan sürücü Çiner, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı