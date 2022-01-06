Keşan'da toplu taşımada düzenleme

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediye Başkanlığı İzzetiye ve Paşayiğit Mahallerindeki toplu taşıma ile ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Ulaşım Komisyonu SS 59 Nolu İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve SS. 129 Nolu Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Konuyla ilgili olarak İzzetiye ve Paşayiğit'te vatandaşlar dağıtılan afişlerle bilgilendirildi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, "Izzetiye ve Paşayiğit mahallelerimizde toplu taşıma sistemi iyileştirme ve yenileme çalışmaları başlamıştır. Konu ile ilgili Tebliğler taşımacı kişilere yapılmıştır. Kooperatifler bünyesinde olup da aktif olmayan taşımacılar 60 gün içerisinde yönetmeliklere uygun hale getirdikleri araçları ile Mart ayı 2022 itibariyle kendilerine tahsis edilen hatlarda Tam kapasite ile faaliyete başlayarak konforlu bir şekilde hizmet vermeye başlayacaklardır" şeklinde konuştu.

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