Keşan'da temizlik seferberliği başlatıldı
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Keşan'da temizlik seferberliği başlatıldı

Keşan'da temizlik seferberliği başlatıldı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesince, Ramazan Bayramı öncesinde temizlik seferberliği başlatıldı.

Keşan Belediyesince, Ramazan Bayramı öncesinde temizlik seferberliği başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 30 personelin görev aldığı temizlik seferberliği kapsamında İzzetiye Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde 11 mahallede mıntıka temizliği çalışmalarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Temizlik konusunda her türlü çalışmayı mücavir alanlar dahil olmak üzere yapacaklarını anlatan Helvacıoğlu, "Keşan'ımızın temizlikle, hijyenle anılması bizim görevlerimizin arasında. Birim amirlerimize ve tüm ekibime teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın da evinin, işyerinin önünü temizleyerek bize destek olacağını düşünüyorum." dedi.

Helvacıoğlu, çalışmalar hakkında Temizlik İşleri Müdürü Mücahit Erdoğan ve Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç'tan bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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