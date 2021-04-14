Keşan'da tedbirlere uymayanlara 189 bin TL ceza kesildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri şok denetimler yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri şok denetimler yaptı. Kontrollerin yapıldığı noktalardan geçenleri denetleyen ekipler tarafından aranması olan şahıslar ve uyuşturucu madde yakalanırken, 75 kişiye toplamda 189 bin TL para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilçe genelinde şok denetimler yaptı. Oluşturulan kontrol noktalarında görev alan ekipler bölgeden geçen araç ve yayalara yönelik denetimler gerçekleştirdi; aynı zamanda mahalle içlerine de giren ekipler GBT sorgusu da yaptı.

Yapılan denetimler sonucunda aranması bulunan 12 şahıs yakalanırken, 17.67 gram bonzai maddesi de ele geçirildi.

Aynı zamanda korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamındaki uygulamaları denetleyen ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 54 kişiye 170 bin 100 TL ve maske kuralına uymayan 21 kişiye de 18 bin 900 lira olmak üzere 75 kişiye toplamda 189 bin TL idari para cezası uyguladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı