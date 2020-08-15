Keşan'da tedbirler denetlendi Keşan'da "Denetim Komisyonu" pazarda denetimlerde bulundu.

Keşan'da "Denetim Komisyonu" pazarda denetimlerde bulundu.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oluşturulan Denetim Komisyonu, halk pazarında tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi.

Halk pazarında esnaf ve vatandaşlardan maske takarak sosyal mesafe kuralına uymalarını isteyen komisyon üyeleri, maske olmadan pazara girdiğini tespit ettikleri vatandaşları uyardı.

Komisyonda yer alan Keşan Sebze, Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı İbrahim Aldanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada esnafın yüzde 99 oranda tedbirlere uyduğunun gözlendiğini belirtti.

Yapılan tüm denetimler ve alınan tüm kararların hem esnaf hem de toplum sağlığı için alındığının altını çizen Aldanmaz, "Bu anlamda kurallara uyarak sadece kendimizin değil, tüm toplumun sağlığını da korumuş oluyoruz." dedi

Kaynak: AA