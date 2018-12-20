Keşan'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Keşan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde taşıma yapılan yollarda buzlanma riski nedeniyle 20 Aralık 2018 Perşembe günü taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA