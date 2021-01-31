Keşan'da tarım ve hayvancılık konulu toplantı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Keşan'da tarım ve hayvancılık konulu toplantı yapıldı

31.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:26
Keşan'da tarım ve hayvancılık konulu toplantı yapıldı

Keşan'da "Tarım ve hayvancılık" konulu toplantı düzenlendi.

Keşan'da "Tarım ve hayvancılık" konulu toplantı düzenlendi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal başkanlığında, bir otelde düzenlenen toplantıda, bölgenin tarım ve hayvancılık konusundaki sorunları görüşülerek çözüm önerileri Tarım ve Orman Bakanlığı heyetine aktarıldı.

Toplantıya, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, oda ve borsa başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Ünal Karaman Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara Yangın Almanya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keşan'da tarım ve hayvancılık konulu toplantı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:27:38. #1.14#
title