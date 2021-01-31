Keşan'da tarım ve hayvancılık konulu toplantı yapıldı

Keşan'da "Tarım ve hayvancılık" konulu toplantı düzenlendi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal başkanlığında, bir otelde düzenlenen toplantıda, bölgenin tarım ve hayvancılık konusundaki sorunları görüşülerek çözüm önerileri Tarım ve Orman Bakanlığı heyetine aktarıldı.

Toplantıya, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, oda ve borsa başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı