KEŞAN'DA 'TAM KAPANMA' SONRASI YOĞUNLUK

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 17 günlük 'tam kapanma' sonrası, çarşı merkezindeki PTT, banka şubeleri ile ATM'ler ve fatura tahsilatı yapan iş yerleri önünde yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe unutuldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 17 günlük 'tam kapanma' sonrası, çarşı merkezindeki PTT, banka şubeleri ile ATM'ler ve fatura tahsilatı yapan iş yerleri önünde yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe unutuldu. Keşan'da, 17 günlük 'tam kapanma' sürecinin sona ermesinin ardından çarşı merkezinde yoğunluk yaşandı. Özellikle banka, PTT şubeleri ve ATM'ler ile fatura tahsilatı yapan iş yerleri önünde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü. Polis ve bekçi ekipleri, kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken denetimlerini de sıklaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı