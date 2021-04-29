Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
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Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk

Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde saat 19.00'da başlayacak 'tam kapanma' öncesi, çarşı merkezindeki banka ve ATM önleri ile halk pazarında yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe unutuldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde saat 19.00'da başlayacak 'tam kapanma' öncesi, çarşı merkezindeki banka ve ATM önleri ile halk pazarında yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe unutuldu. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda kırmızı renkle yer alan Keşan'da, saat 19.00'da başlayacak 'tam kapanma' öncesi çarşı merkezi ve halk pazarında yoğunluk yaşandı. Özellikle banka ve PTT şubeleri ile ATM'ler önünde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri, kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken halk pazarında da denetimler sıklaştırdı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde alışveriş yapanlar anonslarla sık sık uyarıldı.


Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
Keşan'da 'tam kapanma' öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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