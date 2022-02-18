Keşan'da suya yüzde 7 indirim yapıldı - Haberler
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Keşan'da suya yüzde 7 indirim yapıldı

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Keşan'da suya yüzde 7 indirim yapıldı

Keşan ilçesinde içme ve kullanma suyuna yüzde 7 indirim yapıldı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde içme ve kullanma suyuna yüzde 7 indirim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin her zaman vatandaşın yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Keşan'ımızda da içme ve kullanma suyunda direkt faturaya yansıyacak yüzde 7 indirim yapıyoruz. Keşan Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Keşan, Güncel, Haberler

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