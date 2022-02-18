Keşan'da suya yüzde 7 indirim yapıldı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde içme ve kullanma suyuna yüzde 7 indirim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin her zaman vatandaşın yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Keşan'ımızda da içme ve kullanma suyunda direkt faturaya yansıyacak yüzde 7 indirim yapıyoruz. Keşan Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.