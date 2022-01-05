Keşan'da sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan'da sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü

Keşan'da sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde trafik denetiminde, ön camlarında araç içerisini göstermeyecek şekilde cam filmi yapıştıran sürücüler, ceza yememek için filmleri söktü.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde trafik denetiminde, ön camlarında araç içerisini göstermeyecek şekilde cam filmi yapıştıran sürücüler, ceza yememek için filmleri söktü.

Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda yaptığı kontrollerde, araçları tek tek durdurdu.

Araçların bazılarında ön camların araç içerisini göstermeyecek şekilde film ile kaplanmış olduğunu belirleyen polis, sürücülerden cam filmlerini sökmelerini istedi.

Uyarıyı dikkate alan sürücüler, ceza yememek için ön camlarında bulunan filmleri söktü. Polis, cam filmlerinin görüş açısını kısaltması nedeniyle kaza riskinin yüksek olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

EMEKLİ ASTSUBAY, 'PARK' KAVGASINDA KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

EMEKLİ ASTSUBAY, 'PARK' KAVGASINDA KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

 Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title