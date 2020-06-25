Keşan'da sürücü ile 2 yolcuya tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle ceza Keşan ilçesinde bir minibüs sürücüsü ile 2 yolcuya, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Keşan ilçesinde bir minibüs sürücüsü ile 2 yolcuya, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu taşımacılığı yapan şehiriçi minibüsler ile ticari taksileri denetledi. 26 araçta yapılan denetimde, bir minibüs sürücüsü ile 2 yolcuya, "emre aykırı davranış"tan 392'şer lira ceza yazıldı. Kaynak: AA